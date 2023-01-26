В Петербурге откроется Финский театр

30 января в Санкт-Петербурге откроется Финский театр, в нем впервые в северной столице сыграют спектакль "Äänettömyys/Молчание" по пьесе венгерского драматурга Милоша Хубаи, пишет "Фонтанка".

Фото: Финский театр Петербурга/VK Финский театр Петербурга/VK

По данным СМИ, спектакль будут играть на финском и русском языках с синхронным переводом.

В новом театре будут показывать в основном классические и современные драмы на финском языке. Помимо этого, на территории культурного учреждения будут проходить различные лекции, семинары и воркшопы на двух языках.

Как сообщает издание, основная задача проекта заключается в сохранении многоязыковой культуры города на Неве.