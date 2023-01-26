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27 минут назад

В Петербурге откроется Финский театр

Газета.Ru

30 января в Санкт-Петербурге откроется Финский театр, в нем впервые в северной столице сыграют спектакль "Äänettömyys/Молчание" по пьесе венгерского драматурга Милоша Хубаи, пишет "Фонтанка".

В Петербурге откроется Финский театр
Фото: Финский театр Петербурга/VKФинский театр Петербурга/VK

По данным СМИ, спектакль будут играть на финском и русском языках с синхронным переводом.

В новом театре будут показывать в основном классические и современные драмы на финском языке. Помимо этого, на территории культурного учреждения будут проходить различные лекции, семинары и воркшопы на двух языках.

Как сообщает издание, основная задача проекта заключается в сохранении многоязыковой культуры города на Неве.

Ранее стало известно, что московский театр "Шалом" вернулся на историческую сцену после восьми лет ремонта.

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