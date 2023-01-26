В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
20 минут назад

Популярный курорт возобновит прямое авиасообщение с Россией

Алиса Селезнёва

Тунисская авиакомпания Nouvelair возобновляет прямые авиарейсы между Россией и Тунисом с апреля 2023 года. Уже открыто раннее бронирование туров из Москвы и Санкт-Петербурга в Монастир. Об этом «Интерфаксу» заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Любимый курорт россиян возобновит прямые рейсы в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Из Петербурга полетная программа стартует 7 апреля, из Москвы - 8 апреля. В апреле рейсы из Москвы и Петербурга будут совершаться дважды в неделю, а к сезону, как ожидается, их частота будет доведена до 8 раз в неделю», - пояснили в РСТ.

В союзе напомнили, что Тунис — самое близкое зарубежное пляжное направление, куда Санкт-Петербурга можно долететь за 3,5 часа, а из Москвы за четыре часа.

При этом основные операторы по Тунису «Гранд Экспресс» и «Экспресс Турс» отмечают рост интереса к отдыху в этой стране со стороны не только москвичей и жителей Санкт-Петербурга, но и других городов России. Бронирования уже идут с глубиной до октября, пояснили в туриндустрии.

Ранее статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что страны ЕС выдвигают заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов из России. Так, к примеру, от россиян требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика.

Общество,Евгений Иванов,Российский союз туриндустрии,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители