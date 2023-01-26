Любимый курорт россиян возобновит прямые рейсы в Россию

Тунисская авиакомпания Nouvelair возобновляет прямые авиарейсы между Россией и Тунисом с апреля 2023 года. Уже открыто раннее бронирование туров из Москвы и Санкт-Петербурга в Монастир. Об этом «Интерфаксу» заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Из Петербурга полетная программа стартует 7 апреля, из Москвы - 8 апреля. В апреле рейсы из Москвы и Петербурга будут совершаться дважды в неделю, а к сезону, как ожидается, их частота будет доведена до 8 раз в неделю», - пояснили в РСТ.

В союзе напомнили, что Тунис — самое близкое зарубежное пляжное направление, куда Санкт-Петербурга можно долететь за 3,5 часа, а из Москвы за четыре часа.

При этом основные операторы по Тунису «Гранд Экспресс» и «Экспресс Турс» отмечают рост интереса к отдыху в этой стране со стороны не только москвичей и жителей Санкт-Петербурга, но и других городов России. Бронирования уже идут с глубиной до октября, пояснили в туриндустрии.