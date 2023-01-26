Сцены с актером Дмитрием Назаровым в новой экранизации «12 стульев» заменят. Как сообщает «КП», об этом заявил режиссер Петр Зеленов.

В комедии Назаров должен был воплотить образ Кисы Воробьянинова. Съемки ленты заморожены с 2019 года из-за пандемии коронавируса, однако несколько сцен с актером уже были отсняты. Зеленов пообещал переснять эпизоды после подбора нового артиста на эту роль.

«Все инвесторы, которые сейчас смотрят в нашу сторону, первым делом выдвинули требование убрать Назарова из проекта», — заявил режиссер.

Сам Зеленов признался, что является патриотом своей страны и не одобряет высказываний Назарова. Для него критика Москвы со стороны актера стала большим ударом.