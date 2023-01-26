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23 минуты назад

Сцены с Назаровым в новой экранизации «12 стульев» переснимут

Никита Бородкин

Сцены с актером Дмитрием Назаровым в новой экранизации «12 стульев» заменят. Как сообщает «КП», об этом заявил режиссер Петр Зеленов.

В комедии Назаров должен был воплотить образ Кисы Воробьянинова. Съемки ленты заморожены с 2019 года из-за пандемии коронавируса, однако несколько сцен с актером уже были отсняты. Зеленов пообещал переснять эпизоды после подбора нового артиста на эту роль.

«Все инвесторы, которые сейчас смотрят в нашу сторону, первым делом выдвинули требование убрать Назарова из проекта», — заявил режиссер.

Сам Зеленов признался, что является патриотом своей страны и не одобряет высказываний Назарова. Для него критика Москвы со стороны актера стала большим ударом.

Хабенский уволил Дмитрия Назарова из МХТ имени Чехова

Напомним, что 14 января Назарова уволили из МХТ имени Чехова, где он работал с 2003 года. Его роли в постановках начали играть другие актеры. В частности, Воланда в «Мастере и Маргарите» вместо него воплотит Анатолий Кот. Этому решению предшествовали скандальное интервью артиста и антироссийский клип.

Общество,Видео,Петр Зеленов,Анатолий Кот,Дмитрий Назаров,
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