Генпрокуратура РФ признала иноагента «Медузу» нежелательной организацией

Генеральная прокуратура России приняла решение о признании нежелательной в РФ деятельности иностранной неправительственной организации Medusa Project (владельца интернет-издания "Медуза" - прим. ТАСС), которая ранее была признана иноагентом Минюстом РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.