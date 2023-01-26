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59 минут назад

Деятельность "Медузы" признали нежелательной в России

ТАССиещё 7

Генеральная прокуратура России приняла решение о признании нежелательной в РФ деятельности иностранной неправительственной организации Medusa Project (владельца интернет-издания "Медуза" - прим. ТАСС), которая ранее была признана иноагентом Минюстом РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Генпрокуратура РФ признала иноагента «Медузу» нежелательной организацией
Фото:  Генпрокуратура РФ Генпрокуратура РФ

"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited Liability Company (SIA) Medusa Project ("Проект Медуза"), Латвийская Республика", - сообщили в надзорном ведомстве.

"Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - сообщили в Генпрокуратуре.

Общество,Минюст России,Генпрокуратура РФ,
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