Генпрокуратура РФ признала иноагента «Медузу» нежелательной организацией

Генеральная прокуратура России приняла решение о признании нежелательной в РФ деятельности иностранной неправительственной организации Medusa Project (владельца интернет-издания "Медуза" - прим. ТАСС), которая ранее была признана иноагентом Минюстом РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited Liability Company (SIA) Medusa Project ("Проект Медуза"), Латвийская Республика", - сообщили в надзорном ведомстве.
"Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - сообщили в Генпрокуратуре.