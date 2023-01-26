Экс-премьер предложил переименовать Волгоград в Сталинград

Дело ведь не в самом Сталине с точки зрения истории. Конечно, он был неоднозначным во всех отношениях. Но Сталинградская битва — она была, есть и будет, и никуда мы от нее не уйдем. И если в Париже даже сегодня есть площадь Сталинград, не иметь города Сталинграда в моей стране было бы неверно, — подчеркнул Степашин.