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33 минуты назад

Экс-премьер предложил переименовать Волгоград в Сталинград

News.ru

Волгоград следует переименовать в Сталинград в честь битвы, победа в которой фактически спасла страну в Великой Отечественной войне, заявил на круглом столе на тему: «Волгоград или Сталинград? 80 лет спустя: уроки истории и современные смыслы» бывший премьер-министр РФ, председатель экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Степашин. По его словам, которые приводит РИА Новости, абсолютное большинство граждан Волгограда называют себя сталинградцами, не имея при этом в виду реабилитацию главы советского государства Иосифа Сталина.

Экс-премьер предложил переименовать Волгоград в Сталинград
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дело ведь не в самом Сталине с точки зрения истории. Конечно, он был неоднозначным во всех отношениях. Но Сталинградская битва — она была, есть и будет, и никуда мы от нее не уйдем. И если в Париже даже сегодня есть площадь Сталинград, не иметь города Сталинграда в моей стране было бы неверно, — подчеркнул Степашин.

Ранее политолог Семен Багдасаров заявил, что на фоне проведения специальной военной операции России на Украине страна нуждается в исторической реабилитации личности Иосифа Сталина. По его словам, основанием для этого могли бы стать не только победа в Великой Отечественной войне, но и послевоенное создание передовой на тот момент техники в кратчайшие сроки. Политолог заявил, что такое решение поднимет дух народа, а саму эту идею готовы поддержать 80% россиян.

Багдасаров напомнил, что такая попытка уже предпринималась в 1985 году, к 40-летию победы в Великой Отечественной войне. По его словам, в закрытом письме ЦК КПСС предлагалось переименовать Волгоград в Сталинград и провести другие мероприятия, связанные с восстановлением имени Сталина.

Общество,Сергей Степашин,Семен Багдасаров,КПСС,
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