В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
7 минут назад

Дочь Успенского не получила от собранных «Чебурашкой» 5 млрд ни копейки

News.ru

От рекордных кассовых сборов российской семейной комедии «Чебурашка», которые 22 января превысили отметку в 5 млрд рублей, дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна не получила «ни копейки». В беседе с NEWS.ru она объяснила этот факт тем, что перед смертью литератора его жена Елена «развернула борьбу за наследство, и отец написал завещание на ее имя».

Дочь Успенского не получила от собранных «Чебурашкой» 5 млрд ни копейки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из собранных прокатных денег я не получила ни копейки. Да и не рассчитывала. Поскольку перед смертью отца моя мачеха (Елена Успенская. — NEWS.ru) развернула борьбу за наследство, и отец написал завещание на ее имя. К ней перешли права на персонажи, на тиражи книг, — рассказала Татьяна Успенская.

Ранее Успенская упрекнула своего отца в том, что при жизни он называл автором образа Чебурашки только себя. По мнению дочери писателя, таким образом литератор присвоил персонажа, хотя не меньшую роль в создании героя сыграл художник Леонид Шварцман, нарисовавший Чебурашку «в том виде, в котором его знают и любят сейчас»

Также Татьяна Успенская призналась, что не смотрела снятый по книгам ее отца фильм «Чебурашка», так как ей «не до кино». В беседе с NEWS.ru она сообщила, что ей «очень тревожно от того, что происходит в нашей стране», где «чуть ли не каждый день кого-то назначают иноагентом».

Общество,Леонид Шварцман,Елена Успенская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители