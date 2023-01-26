Дочь Успенского не получила от собранных «Чебурашкой» 5 млрд ни копейки

От рекордных кассовых сборов российской семейной комедии «Чебурашка», которые 22 января превысили отметку в 5 млрд рублей, дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна не получила «ни копейки». В беседе с NEWS.ru она объяснила этот факт тем, что перед смертью литератора его жена Елена «развернула борьбу за наследство, и отец написал завещание на ее имя».

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Из собранных прокатных денег я не получила ни копейки. Да и не рассчитывала. Поскольку перед смертью отца моя мачеха (Елена Успенская. — NEWS.ru) развернула борьбу за наследство, и отец написал завещание на ее имя. К ней перешли права на персонажи, на тиражи книг, — рассказала Татьяна Успенская.

Ранее Успенская упрекнула своего отца в том, что при жизни он называл автором образа Чебурашки только себя. По мнению дочери писателя, таким образом литератор присвоил персонажа, хотя не меньшую роль в создании героя сыграл художник Леонид Шварцман, нарисовавший Чебурашку «в том виде, в котором его знают и любят сейчас»