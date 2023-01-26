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27 минут назад

В РПЦ предложили запретить аборты без согласия мужа

Говорит Москваиещё 6

Нужно заниматься не только стимулированием сохранения будущих поколений, но и обратить внимание на проблему прерывания беременности. Об этом заявил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов.

В России захотели запретить женщинам делать аборты без согласия мужа
Фото: ТАССТАСС

По его словам, аборт должен проводиться только при наличии добровольного согласия женщины и мужчины, а также после обязательного психологического консультирования, ультразвукового исследования и демонстрации сердцебиения плода.

Кроме того, Лукьянов отметил, что в большинстве стран аборты можно делать до восьмой недели беременности, а в России — до двенадцатой, сообщает «Парламентская газета».

Общество,Федор Лукьянов,РПЦ,
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