В России захотели запретить женщинам делать аборты без согласия мужа

Нужно заниматься не только стимулированием сохранения будущих поколений, но и обратить внимание на проблему прерывания беременности. Об этом заявил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов.
По его словам, аборт должен проводиться только при наличии добровольного согласия женщины и мужчины, а также после обязательного психологического консультирования, ультразвукового исследования и демонстрации сердцебиения плода.
Кроме того, Лукьянов отметил, что в большинстве стран аборты можно делать до восьмой недели беременности, а в России — до двенадцатой, сообщает «Парламентская газета».