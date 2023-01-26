В России захотели запретить женщинам делать аборты без согласия мужа

Нужно заниматься не только стимулированием сохранения будущих поколений, но и обратить внимание на проблему прерывания беременности. Об этом заявил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов.

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По его словам, аборт должен проводиться только при наличии добровольного согласия женщины и мужчины, а также после обязательного психологического консультирования, ультразвукового исследования и демонстрации сердцебиения плода.