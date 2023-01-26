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2 минуты назад

В России внедрят систему, не позволяющую продавать "просрочку"

ТАСС

Эксперимент по внедрению системы, которая технически заблокирует продажу просроченной продукции и нелегального табака, запустят в России с 1 февраля, сообщает в четверг пресс-служба правительства.

В РФ нашли способ борьбы с продажей "просрочки"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 1 февраля по 1 августа 2023 года в России планируется проведение эксперимента по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции, а также незаконно введенной в оборот табачной и никотинсодержащей продукции. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

В эксперименте будут участвовать отдельные виды молочной продукции, в том числе предназначенной для детей, бутилированная питьевая и минеральная вода, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки. Продукция, которая не допускается к продаже, будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы "Честный знак".

Среди табачной и никотинсодержащей продукции для эксперимента отобраны курительный, жевательный и нюхательный табак, табак для кальяна, курительные смеси для кальяна, не содержащие табака, а также электронные системы нагревания табака.

Как отметили в кабмине, основная задача эксперимента - отработать механизм обмена сведениями о маркированной продукции между торговыми точками и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.

"Если он пройдет успешно, то в ближайшем будущем покупка продукции, незаконно введенной в оборот или с истекшим сроком годности, будет блокироваться кассовыми аппаратами с соответствующим программным обеспечением", - рассказали в правительстве.

Эксперимент пройдет на добровольной основе. Проработать вопрос об исключении технической возможности продажи продукции в случае ее незаконного введения в оборот или истечения сроков годности правительству поручил президент России Владимир Путин.

Общество,Михаил Мишустин,Владимир Путин,
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