Чулпан Хаматова сыграет в спектакле по Гоголю в Латвии

Российская актриса Чулпан Хаматова сыграет в спектакле "Гоголь. Nature morte" в Новом рижском театре. Об этом сообщает журнал "Театр".

Для актрисы это уже вторая роль в Новом рижском театре - ранее она выступала в моноспектакле "Post Scriptum", за роль в котором была удостоена латвийской премии "Актриса года".