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18 минут назад

Человек-эпоха: 100 лет со дня рождения Леонида Гайдая

Александр Котлеткин

Леонид Гайдай родился 30 января 1923 года на Дальнем Востоке в городе Свободном. В 1941 году он окончил иркутскую железнодорожную школу №42, но, несмотря на пример отца, который посвятил свою жизнь поездам, устроился в Иркутский областной драматический театр простым работником сцены.

1/12 Леонид Гайдай в 1965 году
Фото: РИА Новости
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2/12 Во время съемок фильма "Не может быть!", 1975 год
Фото: legion-media.ru
3/12 Группа гостей и участников VII Московского международного кинофестиваля во время экскурсии на теплоходе "Валерий Чкалов" по каналу имени Москвы. Справа налево: советский кинорежиссер Леонид Гайдай, эстонская киноактриса Эве Киви, финская киноактриса Роз-Мари Прехт и председатель Палаты продюссеров Финляндии Мауно Мякеля, 1971 год
Фото: ТАСС
4/12 Режиссер Леонид Гайдай и оператор Сергей Полуянов во время съемок фильма "Инкогнито из Петербурга" на киностудии "Ленфильм", 1977 год
Фото: РИА Новости
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5/12 Рабочий момент съемок фильма "Инкогнито из Петербурга". Режиссер Леонид Гайдай беседует с исполнителем роли Хлестакова артистом Сергеем Мигицко, 1977 год
Фото: РИА Новости
6/12 Съемки фильма "Инкогнито из Петербурга" на киностудии "Мосфильм", 1977 год
Фото: ТАСС
7/12 Съемки кинофильма "За спичками", 1979 год
Фото: ТАСС
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8/12 Съемки фильма "Спортлото-82". Слева направо: Альгис Арлаускас в роли Константина Лукова, Денис Кмит в роли Павла, Светлана Аманова в роли Татьяны Пеговой, режиссер фильма Леонид Гайдай, Борислав Брондуков в роли директора турбазы, 1982 год
Фото: РИА Новости
9/12 Леонид Гайдай в кадре из фильма "Спортлото-82", 1982 год
Фото: legion-media.ru
10/12 Дмитрий Харатьян и режиссер Леонид Гайдай во время съемок фильма "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", 1992 год
Фото: legion-media.ru
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11/12 Дмитрий Харатьян и режиссер Леонид Гайдай в фильме "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", 1992 год
Фото: legion-media.ru
12/12 Леонид Гайдай в домашней обстановке, 1993 год
Фото: ТАСС

В феврале 1942 года Гайдая призвали на фронт, где он сражался в рядах пешей разведки. Во время службы получил тяжелое ранение, стал инвалидом второй группы.

Видео дня

Вернувшись домой, Гайдай продолжил заниматься театральным творчеством. Молодой человек несколько лет работал актером в Иркутске, а затем в 1955 году с отличием окончил в Москве режиссерский факультет ВГИКа. Его первым дебютным фильмом стала драма «Долгий путь», снятая совместно с Валентином Невзоровым по мотивам сибирских рассказов Владимира Короленко.

Но по-настоящему широкую известность Леониду Гайдаю принесли комедии. В 1961 году он снял короткометражку «Пес Барбос и необычный кросс» по фельетону Степана Олейника и «Самогонщики». Главными действующими лицами стали персонажи Трус (в исполнении Георгия Вицина), Балбес (Юрий Никулин) и Бывалый (Евгений Моргунов). Так на экранах впервые появилась знаменитая троица нарушителей спокойствия советского кинематографа.

В дальнейшем Леонид Гайдай продолжил работу в жанре комедии. В нашей стране и за ее пределами многим зрителям известны такие его работы, как «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965), «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика» (1966), «Бриллиантовая рука» (1968), «12 стульев» по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1971), «Иван Васильевич меняет профессию» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич» (1973), «Не может быть!» по произведениям Михаила Зощенко (1975).

В 1982 году лидером советского кинопроката стала комедия «Спортлото-82» в съемках которой приняли участие актеры Альгис Арлаускас, Светлана Аманова, Михаил Пуговкин, Михаил Кокшенов.

Не потерялся талантливый режиссер и в годы масштабных перемен. В 1989 году на экраны страны вышел фильм «Частный детектив, или операция «Кооперация», а в 1992 году свет увидела картина «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди».

Леонид Гайдай скончался 19 ноября 1993 году в Москве на 71-м году жизни.

Каким был один из самых ярких режиссеров советской эпохи – в галерее «Рамблера».

Общество,Фото,Светлана Аманова,Илья Ильф,Альгис Арлаускас,Евгений Моргунов,Георгий Вицин,Михаил Кокшенов,Михаил Зощенко,Михаил Пуговкин,Юрий Никулин,Евгений Петров,Леонид Гайдай,Михаил Булгаков,
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