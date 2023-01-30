Человек-эпоха: 100 лет со дня рождения Леонида Гайдая

Леонид Гайдай родился 30 января 1923 года на Дальнем Востоке в городе Свободном. В 1941 году он окончил иркутскую железнодорожную школу №42, но, несмотря на пример отца, который посвятил свою жизнь поездам, устроился в Иркутский областной драматический театр простым работником сцены.
В феврале 1942 года Гайдая призвали на фронт, где он сражался в рядах пешей разведки. Во время службы получил тяжелое ранение, стал инвалидом второй группы.
Вернувшись домой, Гайдай продолжил заниматься театральным творчеством. Молодой человек несколько лет работал актером в Иркутске, а затем в 1955 году с отличием окончил в Москве режиссерский факультет ВГИКа. Его первым дебютным фильмом стала драма «Долгий путь», снятая совместно с Валентином Невзоровым по мотивам сибирских рассказов Владимира Короленко.
Но по-настоящему широкую известность Леониду Гайдаю принесли комедии. В 1961 году он снял короткометражку «Пес Барбос и необычный кросс» по фельетону Степана Олейника и «Самогонщики». Главными действующими лицами стали персонажи Трус (в исполнении Георгия Вицина), Балбес (Юрий Никулин) и Бывалый (Евгений Моргунов). Так на экранах впервые появилась знаменитая троица нарушителей спокойствия советского кинематографа.
В дальнейшем Леонид Гайдай продолжил работу в жанре комедии. В нашей стране и за ее пределами многим зрителям известны такие его работы, как «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965), «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика» (1966), «Бриллиантовая рука» (1968), «12 стульев» по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1971), «Иван Васильевич меняет профессию» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич» (1973), «Не может быть!» по произведениям Михаила Зощенко (1975).
В 1982 году лидером советского кинопроката стала комедия «Спортлото-82» в съемках которой приняли участие актеры Альгис Арлаускас, Светлана Аманова, Михаил Пуговкин, Михаил Кокшенов.
Не потерялся талантливый режиссер и в годы масштабных перемен. В 1989 году на экраны страны вышел фильм «Частный детектив, или операция «Кооперация», а в 1992 году свет увидела картина «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди».
Леонид Гайдай скончался 19 ноября 1993 году в Москве на 71-м году жизни.
Каким был один из самых ярких режиссеров советской эпохи – в галерее «Рамблера».