Российские туристы спасли экономику Таиланда в условиях кризиса

Туристы из России составляют 80% от числа всех отдыхающих в Таиланде. Такой массовый поток россиян в страну связан с добродушием местных жителей, несмотря на санкционную политику Запада.
Власти Таиланда не стали вводить в отношении России какие-либо запреты и ограничивать въезд в свою страну туристов из РФ. Последние с благодарностью отнеслись к такой позиции и спасли экономику государства в Юго-Восточной Азии, передает Yahoo News Japan.
Туристическая отрасль Таиланда очень тяжело восстанавливалась после пандемии COVID-19, и именно российские туристы помогли стране преодолеть эти трудности. Отмечается, что в жаркое государство едет отдыхать большое количество сибиряков.В декабре 2022 года в Таиланде объявили десятимиллионного туриста, которым стал россиянин. В честь путешественника устроили праздник и преподнесли почетному гостю ценные подарки.