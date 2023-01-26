Российские туристы спасли экономику Таиланда в условиях кризиса

Туристы из России составляют 80% от числа всех отдыхающих в Таиланде. Такой массовый поток россиян в страну связан с добродушием местных жителей, несмотря на санкционную политику Запада.

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Власти Таиланда не стали вводить в отношении России какие-либо запреты и ограничивать въезд в свою страну туристов из РФ. Последние с благодарностью отнеслись к такой позиции и спасли экономику государства в Юго-Восточной Азии, передает Yahoo News Japan.