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22 минуты назад

"Коммунисты России" попросили переименовать Петербург

Москва24

Российская партия "Коммунисты России" предложила переименовать Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости.

"Коммунисты России" попросили переименовать Петербург
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Депутаты направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину и в парламент РФ с просьбой назвать город Санкт-Петербург город-герой Ленинград.

Глава партии Сергей Малинкович напомнил, что Петербург менял свое название несколько раз: в 1914 году его переименовали в Петроград, 26 января 1924 года – в Ленинград, а в 1991 году вернули название Санкт-Петербург.

"Все-таки город должен носить двойное название – Санкт-Петербург город-герой Ленинград. Вот такое название официально мы бы хотели, чтобы было. Мы по этому поводу направляем письмо Мишустину и Володину, а также Валентине Матвиенко", – сказал Малинкович.

По его мнению, такое название необходимо, потому что для всего мира Петербург – это в первую очередь город, переживший фашистскую блокаду, отстоявший себя и свое право существовать именно таким, какой он есть. Летом прошлого года глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область – в Балтийский край. По его словам, это продемонстрирует статус региона как "западного форпоста", который протягивается от Тихого океана до Балтики. При этом он отметил, что это должны решать жители.

Общество,Сергей Малинкович,Михаил Мишустин,Валентина Матвиенко,Сергей Миронов,
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