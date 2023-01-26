В РПЦ ответили на заявление Папы Римского о гомосексуализме

Источник в РПЦ в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что закон о запрете пропаганды ЛГБТ полностью соответствует христианской традиции. Так собеседник отреагировал на заявление Папы Римского Франциска о гомосексуализме.
25 января глава Ватикана Папа Римский Франциск заявил, что гомосексуализм является грехом, но не преступлением. Понтифик призвал всех католических епископов «проявлять милосердие» к представителям ЛГБТК-сообщества. По его словам, отсутствие милосердия к ближнему не менее греховно, чем сам гомосексуализм.
«Но, например, запрет пропаганды и оправдания греха под угрозой наказания — единственное средство, которым общество может защитить себя от саморазрушения», — отметил источник в РПЦ.
Это касается не только гомосексуализма. Если общество делает вид, что супружеская верность и супружеская измена — две равноценных с точки зрения общественных отношений модели поведения, то это тоже лицемерный самообман, заявил он.
Ранее в России завели административное дело по статье о пропаганде ЛГБТК на российских блогеров Дашу Корейку и Хилми Форкс.
5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно документу, в соцсетях, СМИ, рекламе и фильмах полностью будет запрещена пропаганда ЛГБТ, смены пола или педофилии. В соответствии с законом, Роскомнадзор сможет включать ресурсы, которые занимаются пропагандой ЛГБТ, в единый реестр запрещенной информации для последующего блокирования.