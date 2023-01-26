В Китае резко выросло число заявок на российские визы

Число заявлений от граждан Китая на получение российских виз растет по всем видам таких въездных документов, сообщило посольство России в КНР.

По сообщению посольства, с начала года фиксируется рост числа визовых обращений со стороны граждан Китая, в том числе туристических, причем лишь за неполный месяц 2023 года посольством выдано 1,2 тыс. виз, в то время как прошлогодний аналогичный показатель составлял 582, передает ТАСС.

По сообщению посольства, в настоящий момент ведется согласование вопросов восстановления пассажирских авиарейсов по линии перевозчиков и профильных госорганов двух стран, что является важным условием для роста турпотока.