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4 минуты назад

Посольство России в Китае зафиксировало рост числа заявок от граждан КНР по всем видам виз

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Число заявлений от граждан Китая на получение российских виз растет по всем видам таких въездных документов, сообщило посольство России в КНР.

В Китае резко выросло число заявок на российские визы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По сообщению посольства, с начала года фиксируется рост числа визовых обращений со стороны граждан Китая, в том числе туристических, причем лишь за неполный месяц 2023 года посольством выдано 1,2 тыс. виз, в то время как прошлогодний аналогичный показатель составлял 582, передает ТАСС.

По сообщению посольства, в настоящий момент ведется согласование вопросов восстановления пассажирских авиарейсов по линии перевозчиков и профильных госорганов двух стран, что является важным условием для роста турпотока.

Напомним, 20 января посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что граждане России уже могут получать туристические визы в Китай, никаких ограничений нет.

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