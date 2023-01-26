Пока вы спали: способ борьбы с танками Abrams и приезд нового посла США в Россию

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Рогозин назвал способ борьбы с танками Abrams и Leopard

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Боевой робот «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать американские танки Abrams и немецкие Leopard, получив соответствующий электронный образ. Об этом заявил РИА Новости бывший гендиректор «Роскосмоса» и руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

По его словам, в феврале в Донбасс доставят четыре робота «Маркер» как в разведывательном, так и в ударном варианте. После начала поставок на Украину западных танков он получит «соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать их ПТУРом», а также будет распределять цели по приоритету.

В России предложили забирать дачи и участки за долги

Центр загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» выступил с инициативой изымать дачи и участки в СНТ за долги, если владелец три года и более не платит целевые и членские взносы. Сейчас изъять и продать такие участки можно только в случае соразмерности долга стоимости участка, что бывает редко, сообщают «Известия».

Компания обратилась с соответствующим предложением в правительство. Опрошенные изданием эксперты отметили, что проблема действительно существует. Однако, по их мнению, изъятие недвижимости должно быть санкционировано судом и нужно исключить риск потери дачи, если для человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию, это единственное жилье.

Meta* объявила о снятии блокировки с аккаунтов Трампа

Аккаунты экс-президента США Дональда Трампа в сцсетях Facebook и Instagram (принадлежат признанной в России экстремистской и запрещенной компании Meta) будут разблокированы. Об этом со ссылкой на заявление компании пишет РИА Новости.

В компании объяснили снятие блокировки тем, что люди «должны иметь возможность слышать, что говорят политики», чтобы сделать осознанный выбор. «Мы прекратим блокировку аккаунтов господина Трампа в Facebook и Instagram в ближайшие недели», - подчеркивается в заявлении.

В Россию приехала посол США Линн Трейси

Новый посол США в России Линн Трейси прилетела в Москву. Об этом сообщило в своем Telegram-канале американское дипломатическое представительство.

«С возвращением в Россию, посол Трейси!» - говорится в сообщении, которое проиллюстрировано фотографией дипломата в одном из московских аэропортов.

Линн Трейси приняла присягу в качестве посла в России 9 января 2023 года.

Названы самые дешевые месяцы для авиаперелетов

Аналитики туристической компании Destination2 проанализировали цены на билеты и назвали февраль и март самыми дешевыми месяцами для полетов по миру в этом году, пишет The Mirror.