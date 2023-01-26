В отношении Слепакова попросили возбудить уголовное дело

"Мы обратились к главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении Семена Слепакова по факту совершения им преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ ("Публичная дискредитация ВС РФ")", - сказал в четверг ТАСС директор фонда Александр Карабанов .

В среду фонд обратился в Минюст с инициативой о внесении продюсера и артиста Семена Слепакова в реестр иностранных агентов. Поводом для обращения в Минюст и СК РФ стала опубликованная в сети в исполнении музыканта песня, "смысл стихов которой дискредитирует использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, а также иронизирует над искренними чувствами патриотизма граждан РФ, которые готовы ради своей страны пожертвовать самым ценным и даже собственной жизнью".