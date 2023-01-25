В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
10 минут назад

Как на Татьянин день призывать «халяву» и успехи в учебе

РИА "ФедералПресс"

Сегодня в России отмечается Татьянин день, а также «День студенчества». Рассказываем, как в этот день призвать «халяву» и добиться успехов в учебе.

Как на Татьянин день призывать «халяву» и успехи в учебе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Издавна в Татьянин день принято печь караваи в форме солнца, ходить в церковь и ставить свечки за успехи в учебе», – отмечает портал РИАМО.

При этом в Татьянин день принято проводить и ритуал по призыву «халявы». Для этого нужно высунуться в окно или выйти на балкон с зачеткой, помахать ей в воздухе и покричать «Халява, приди!».

В ответ призывателю желательно услышать «Уже в пути!». Тогда студент может быть уверен, что сессия пройдет легко и без долгов.

Другой традицией, помогающей успешно сдать экзамены, является рисунок на последней странице зачетной книжки домика с трубой. Считается, что он помогает без проблем писать тесты и отвечать на самые трудные вопросы преподавателей.

Также в День студента рекомендуется не думать о занятиях, чтобы учеба была не в тягость, а в радость.

Ранее «ФедералПресс» написал материал о необычной истории Татьяниного дня. В нем рассказывается, почему праздник имеет такое название и как он связан со студентами.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители