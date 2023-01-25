Как на Татьянин день призывать «халяву» и успехи в учебе

Сегодня в России отмечается Татьянин день, а также «День студенчества». Рассказываем, как в этот день призвать «халяву» и добиться успехов в учебе.

«Издавна в Татьянин день принято печь караваи в форме солнца, ходить в церковь и ставить свечки за успехи в учебе», – отмечает портал РИАМО.

При этом в Татьянин день принято проводить и ритуал по призыву «халявы». Для этого нужно высунуться в окно или выйти на балкон с зачеткой, помахать ей в воздухе и покричать «Халява, приди!».

В ответ призывателю желательно услышать «Уже в пути!». Тогда студент может быть уверен, что сессия пройдет легко и без долгов.

Другой традицией, помогающей успешно сдать экзамены, является рисунок на последней странице зачетной книжки домика с трубой. Считается, что он помогает без проблем писать тесты и отвечать на самые трудные вопросы преподавателей.

Также в День студента рекомендуется не думать о занятиях, чтобы учеба была не в тягость, а в радость.