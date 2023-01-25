Студентка МГУ попросила Путина взять ее на работу

Студентка МГУ попросила президента России Владимира Путина, приехавшего в университет в честь Дня студенчества, взять ее в будущем на работу в администрацию главы страны. Лидер РФ пообещал передать ее данные в кадровую службу, сообщает «РИА Новости».
Студентка отметила, что родом из Краснодара и ее вопрос является продолжением «традиции губернатора региона Вениамина Кондратьева», который работал в структуре администрации президента, а затем уехал в Краснодарский край.
«Наберусь смелости, храбрости задавать Вам такой вопрос: смогу ли я получить работу в администрации президента РФ по окончании учебы. Поддержали бы Вы мою кандидатуру?», — спросила она.
Вопрос удивил Путина. Он ответил, что все будет «зависеть от того, как она закончит университет», а также спросил почему она хочет именно в администрацию президента, ведь еще много других направлений, где можно «поддержать родину». В частности, Путин напомнил о МИД и крупных компаниях, работающих «по всему миру». Тем не менее он пообещал «дать на студентку наводку в кадровую службу».