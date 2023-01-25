Студентка МГУ попросила Путина взять ее на работу

Вопрос удивил Путина. Он ответил, что все будет «зависеть от того, как она закончит университет», а также спросил почему она хочет именно в администрацию президента, ведь еще много других направлений, где можно «поддержать родину». В частности, Путин напомнил о МИД и крупных компаниях, работающих «по всему миру». Тем не менее он пообещал «дать на студентку наводку в кадровую службу».