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39 минут назад

В Крыму несколько телеканалов транслировали выступление президента Украины из-за взлома

ТАСС

Некоторые телеканалы в Крыму транслировали выступление президента Украины Владимира Зеленского из-за взлома, в настоящее время большинство уязвимостей устранено. Об этом сообщил в среду советник главы Крыма Олег Крючков..

В Крыму телеканалы показали выступление Зеленского из-за взлома
Фото: кадр видеокадр видео

"Американцы еще в начале спецоперации дали украинским спецслужбам доступ ко всем программным кодам самых распространенных "вещалок", через которые вещают в интернете телеканалы. Кабельные операторы зачастую берут сигнал из сети. Когда плохо на фронте, украинцы ломают интернет-вещание. Большинство уязвимостей уже устранено, скоро их не останется совсем", - написал в Telegram-канале Крючков.

Ранее местные жители в соцсетях опубликовали фото и видео, как на некоторых телеканалах вместо обычных передач было показано обращение Зеленского.

Он попросил жителей спокойно реагировать на происходящее. По его словам, такая активность говорит об успехах российской армии на фронте.

Общество,Олег Крючков,Владимир Зеленский,
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