В Крыму телеканалы показали выступление Зеленского из-за взлома

Некоторые телеканалы в Крыму транслировали выступление президента Украины Владимира Зеленского из-за взлома, в настоящее время большинство уязвимостей устранено. Об этом сообщил в среду советник главы Крыма Олег Крючков..
"Американцы еще в начале спецоперации дали украинским спецслужбам доступ ко всем программным кодам самых распространенных "вещалок", через которые вещают в интернете телеканалы. Кабельные операторы зачастую берут сигнал из сети. Когда плохо на фронте, украинцы ломают интернет-вещание. Большинство уязвимостей уже устранено, скоро их не останется совсем", - написал в Telegram-канале Крючков.
Ранее местные жители в соцсетях опубликовали фото и видео, как на некоторых телеканалах вместо обычных передач было показано обращение Зеленского.
Он попросил жителей спокойно реагировать на происходящее. По его словам, такая активность говорит об успехах российской армии на фронте.