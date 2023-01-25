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1 час назад

Экс-депутата Пономарева* внесли в список террористов и экстремистов

Никита Бородкин

Росфинмониторинг внес бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева (признан в России иноагентом) в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте службы в среду, 25 января.

Экс-депутата Пономарева* внесли в список террористов и экстремистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теперь средства 47-летнего депутата подлежат заморозке, а банки должны прекратить его обслуживание.

Напомним, что Пономарев* покинул Россию еще в 2014 году, когда в отношении него возбудили уголовное дело из-за растраты средств фонда «Сколково». В 2019 году он переехал из США на Украину, где получил местное гражданство.

В 2022 году в отношении политика возбудили еще одно уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти»). В августе его заочно арестовали, а в октябре Пономарев* вошел в список иностранных агентов Минюста.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Общество,Илья Пономарев,Росфинмониторинг,Фонд Сколково,Госдума,
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