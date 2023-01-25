Блогеры возмутились песней-сатирой перебравшегося в Израиль артиста Семена Слепакова о гибели сражающихся на Украине российских военных.

Слепаков в сатирической «колыбельной» поет о матери, один сын которой стал «специалистом каких-то айти» и «предателем», а другой сын погиб, защищая Родину. Видео опубликовано в его Telegram-канале.

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Ролик возмутил российских блогеров. Так, журналист Роман Голованов написал, что Слепаков поглумился над смертью русских солдат.

«...Брынчит из Израиля. Остался на обочине люксовой жизни», – пишет он, напомнив, что не так давно Слепаков «получал безумные гонорары» на корпоративах в России.



Слепаков издевается над матерями погибших воинов, устраивает пляски на могилах героев, подчеркнул журналист. «И он надеется вернуться под шумок, когда все уляжется? Опять залезть в телевизор? Это испуганный патриот?», – добавил Голованов.

Журналист считает, что «Слепаковы-Галкины» всегда ненавидели наш народ, держали «Ванюш» «за быдло».

«Когда пришла беда, [...] свалили за кордон. А простой русский Ваня взял автомат и опять пошел в окопы за Россию. Возвращать мир. Ванюшу дома ждет мама. Ванюшу ждут жена и дети. Такое ***, как Слепаков, никто не ждет. Ничтожество никому не нужно. Россия проходит очищение», – заключил Голованов.

Telegram-канал «Два майора» напомнил, что Слепаков, когда ему «было выгодно быть патриотом», пел про ветерана войны, который после долгих послевоенных лет «один остался из своего полка» и лихо побеждает сына мэра. Теперь же юморист выпустил «страшный и мерзкий сарказм над абстрактной российской семьей, в которой трагедия – погиб отец, сын, еще один – сбежал».

«Семен Слепаков, твоя новая песня не для народа, а для релокантов и беглецов, трусов и предателей. […] Уверяем тебя, у нас есть и знакомые айтишники, и бизнесмены с очень хорошим достатком, которые добровольцами ушли на фронт. Многие вернулись из-за границы, когда началась война», – пишут авторы канала.

Российский комедийный актёр и музыкант из Пятигорска Семён Слепаков написал сатирическую колыбельную о том, как российский солдат погиб на Украине. В песне мать рассказывает младенцу Ванюше о двух его старших братьях, один из которых не продал страну за «латте и чизкейк», защищал Россию на спецоперации, где и погиб — зато вернулся героем.

Старшему сыну теперь ему «установят оградку и красивый памятник, как мэр обещал». Второй же сын, говорит мать, пошёл в IT, уехал в Европу и теперь «коротает ночи там, небось, с содомитами. И не в Бога верует, а в Сатану». Завершается песня словами: «Может быть, плохая, сыночек, я мама, но зато великая, сынок, я страна».

Сам Слепаков эмигрировал в Израиль. Комик выступает против российской спецоперации на Украине.

Другие российские звёзды, покинув страну, тоже занимаются подобным. Например, Оксимирон (признан иноагентом) регулярно что-нибудь поёт в том же духе. Его уже оштрафовали за песню «Ойда» и стрим в соцсетях.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов заявил, что юмористу Семену Слепаков стоит запретить выступать в России за дискредитацию ВС РФ в песне о спецоперации на Украине. Такое мнение он высказал в разговоре с SHOT.

Долгов предложил запретить комику всю концертную деятельность в России, включая выступление на корпоративах.

«Он бы попробовал такую песенку про израильского солдата записать и опубликовать», — добавил сенатор.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил лишить комика и музыканта Семена Слепакова российского гражданства.

Этой песней Слепаков оскорбил большое количество наших сограждан, но в первую очередь – чувства матерей наших воинов, которые защищают нашу родину на фронте. За это он должен ответить по закону. Я бы предложил лишить его гражданства Российской Федерации.

По словам депутата, очевидно, что Слепаков сделал себе имя в России, а также зарабатывал деньги на российском телевидении и корпоративах внутри страны. Однако теперь "поливает грязью" родину из-за границы.

"У Слепакова большая аудитория в социальных сетях. И он пытается воздействовать на нее такими "агрессивно-пацифистскими" песнями, старается разобщить людей", – подчеркнул депутат.

Лишение комика российского гражданства станет наказанием за его действия, заключил Хамзаев.

Не существует закона, который запретил бы возвращение гражданина России в страну. Но возможное лишение иноагентов гражданства дало бы возможность регулировать их возвращение, считает адвокат, кандидат юридических наук, председатель Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов. Так в разговоре с «Лентой.ру» он высказался о ситуации с юмористом Семеном Слепаковым.

Ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов заявил, что юмориста Семена Слепакова следует лишить гражданства за новую песню о спецоперации на Украине, критикующую Россию.

«Исполнение песни, в которой Слепаков высмеивает смерть российских солдат, является основанием для проведения доследственной проверки, и если в результате поведения лингвистического исследования это подтвердится, то должно быть возбуждено уголовное дело. Слепакову может быть заочно предъявлено обвинение, и он будет объявлен в федеральный розыск, после чего он сам не сочтет нужным приезжать в Россию», — считает Карабанов.

Он добавил, что тем не менее не существует закона, запрещающего возвращение в страну гражданина России по каким-либо обстоятельствам. Адвокат заявил, что считает необходимым лишать иноагентов гражданства.

«Только на этом основании их въезд может быть регулируемым — тогда им необходимо будет получать визы. Считаю, такая мера полностью отражает действительность и запрос общества», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Журналист Армен Гаспарян назвал юмориста Семена Слепакова «запредельной гнидой и сволочью» после песни комедианта о смерти российских солдат. Об этом пишет StarHit.

Его позицию поддержал журналист Андрей Сидорчик, который назвал песню «глумливой» и предложил Слепакову сочинить трек про израильских солдат. По мнению Сидорчика, после такой песни комедианту будут больше не рады в Израиле.

«Тусующийся в Израиле Семен Слепаков решил, что для его новой глумливой песни отличная тема — мать погибшего солдата. Русского, конечно. Сема, а давай выдай что-то подобное про мать израильского солдата. Очень хочется посмотреть, как долго продлится после этого твое пребывание на Земле Обетованной», — высказался Сидорчик.

Юморист Семен Слепаков, находящийся сейчас в Израиле, погасил огромные долги в России на сумму почти 19 млн рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

15,3 млн юморист задолжал налоговой службе, еще 3,6 млн - пени за просрочку. По мнению экспертов, такие цифры говорят о сверхдоходах артиста в 2021 году. Скорее всего, речь идет о продаже недвижимости. Согласно сумме налогов, доход Слепакова составил около 118 млн рублей.

Однако, как выяснилось, на днях Слепаков все-таки оплатил огромный счет от ФНС. Теперь бард должен государству 728 рублей. По мнению адвоката Андрея Алешкина, факт того, что юморист оплатил налоговую задолженность говорит о том, что он намерен вернуться в Россию.

«Безусловно, Слепаков хочет остаться в России: таких гонораров, как здесь, нашим звездам больше нигде не заплатят. Не исключено, что именно мысли о возвращении сподвигли его погасить задолженность. Иначе зачем платить налоги, если ты навсегда уехал в другую страну? Либо же артист боится потерять недвижимость, которая из-за долгов может быть арестована и продана по заниженной цене. В любом случае, я думаю, он уверенно смотрит в сторону России и не собирается с ней прощаться», - сказал адвокат.

новость от 20 октября 2022 года

Бронзовую доску, посвященную российскому юмористу Семену Слепакову, повредили в Пятигорске. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале.

По словам Ворошилова, в уничтожении объекта повинны неустановленные вандалы.