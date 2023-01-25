Все военкоматы подключили к интернету

Военным комиссариатам предоставили доступ в Интернет, а их полную цифровизацию планируют завершить к концу 2023 года. Об этом сказал председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев на заседании палаты регионов 25 января.

«В январе текущего года всем военным комиссариатам предоставлен допуск к сети Интернет. Завершение работ по цифровизации военных комиссариатов запланировано к концу 2023 года», — сказал он.

Бондарев сообщил, что в 2022 году комитет рассмотрел и рекомендовал к одобрению Советом Федерации 57 федеральных законов. Они уже подписаны президентом. Значительная часть законов была направлена на обеспечение выполнения задач специальной военной операции и социальной защищенности участников СВО и членов их семей.