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15 минут назад

В Кремле рассказали об отношении Путина к Высоцкому

Елена Прошина

Президент Владимир Путин знает и любит творчество Владимира Высоцкого, рассказал в среду журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

В Кремле рассказали об отношении Путина к Высоцкому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет. Представитель Кремля рассказал, как глава государства воспринимает личность артиста.

«Президент Путин не только бывал на Таганке, он посещал и музей Высоцкого, который в Москве, он был на просмотре фильма про Высоцкого "Спасибо, что живой". Поэтому он знает тоже и любит творчество Высоцкого», - рассказал Песков.

При этом он заметил, что «любой русский может про Высоцкого говорить целую вечность», однако это вопрос не для брифинга.

Напомним, Владимиру Высоцкий родился в 1938 году в Москве. Он был актером театра и кино, бардом, автором и исполнителем прозаических текстов и сценариев. Он сыграл в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Опасные гастроли», «Служили два товарища» и многих других.

Общество,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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