В Кремле рассказали об отношении Путина к Высоцкому

Президент Владимир Путин знает и любит творчество Владимира Высоцкого, рассказал в среду журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.
25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет. Представитель Кремля рассказал, как глава государства воспринимает личность артиста.
«Президент Путин не только бывал на Таганке, он посещал и музей Высоцкого, который в Москве, он был на просмотре фильма про Высоцкого "Спасибо, что живой". Поэтому он знает тоже и любит творчество Высоцкого», - рассказал Песков.
При этом он заметил, что «любой русский может про Высоцкого говорить целую вечность», однако это вопрос не для брифинга.
Напомним, Владимиру Высоцкий родился в 1938 году в Москве. Он был актером театра и кино, бардом, автором и исполнителем прозаических текстов и сценариев. Он сыграл в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Опасные гастроли», «Служили два товарища» и многих других.