Охранник в минус 37 отказался пустить в детсад пришедшего до открытия ребенка

В Хабаровском крае охранник детского сада отказался пустить ребенка в образовательное учреждение в 37-градусный мороз, так как до открытия было еще пять минут. Об этом сообщил «Подъем».

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На кадрах, опубликованных изданием, слышно, как мужчина спрашивает у охранника, может ли он завести ребенка в детский сад в 7:25, но охранник отвечает, что нужно ждать до открытия — 7:30. Видеозапись заканчивается тем, что мужчина все равно не пускает ребенка с родителем.

«Это не наш сотрудник, и, конечно, в условиях низких температур такое поведение организации охранной недопустимо. Мы примем все исчерпывающие меры. Этот случай был первый и, я надеюсь, последний в нашей истории», — отреагировал на случившееся гендиректор «Краевого центра образования» Петр Черемухин.

Он допустил, что ЧОП заменит не пустившего ребенка в детсад охранника или примет другие меры. По его мнению, несмотря на инструкции, «гибкость должен проявлять каждый человек».