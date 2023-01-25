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19 минут назад

Охранник в минус 37 отказался пустить в детсад пришедшего до открытия ребенка

Lenta.ru

В Хабаровском крае охранник детского сада отказался пустить ребенка в образовательное учреждение в 37-градусный мороз, так как до открытия было еще пять минут. Об этом сообщил «Подъем».

Охранник в минус 37 отказался пустить в детсад пришедшего до открытия ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах, опубликованных изданием, слышно, как мужчина спрашивает у охранника, может ли он завести ребенка в детский сад в 7:25, но охранник отвечает, что нужно ждать до открытия — 7:30. Видеозапись заканчивается тем, что мужчина все равно не пускает ребенка с родителем.

«Это не наш сотрудник, и, конечно, в условиях низких температур такое поведение организации охранной недопустимо. Мы примем все исчерпывающие меры. Этот случай был первый и, я надеюсь, последний в нашей истории», — отреагировал на случившееся гендиректор «Краевого центра образования» Петр Черемухин.

Он допустил, что ЧОП заменит не пустившего ребенка в детсад охранника или примет другие меры. По его мнению, несмотря на инструкции, «гибкость должен проявлять каждый человек».

Ранее в Красноярске кондуктор высадила одиннадцатилетнего ребенка из автобуса, из-за чего он пять остановок шел пешком по морозу. В день, когда это случилось, температура воздуха в сибирском городе опустилась ниже минус 20 градусов.

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