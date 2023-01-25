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1 час назад

«Ветераны России» предложили Валерию Меладзе помочь участникам СВО

Lenta.ru

Общероссийское движение «Ветераны России» направило официальное письмо заслуженному артисту России Валерию Меладзе с предложением помочь участникам специальной военной операции. Соответствующий документ был опубликован в Telegram-канале «Абзац».

В организации певца пригласили «к сотрудничеству и взаимовыгодному партнерству», а также гарантировали, что оказанная им помощь будет доставлена на передовую.

В Госдуме призвали лишить Меладзе всех званий

Глава движения и участник боевых действий Ильдар Резяпов заявил, что «демонстрация поддержки в условиях проведения специальной военной операции — священный долг каждого, кто связывает свою судьбу с нашей Великой Родиной».

Ранее стало известно, что концерт российского певца Валерия Меладзе, который должен был состояться в «Барвиха Luxury Village», отменили.

В начале января в сети появилось видео, на котором Меладзе, выступая на корпоративе, продолжил фразу «Слава Украине» в беседе с фанатом. Артист, убрав от лица микрофон, ответил поклоннику короткой фразой.

Общество,Видео,Валерий Меладзе,Госдума,
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