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1 час назад

Россиянам назвали самые востребованные услуги самозанятых

Мослентаиещё 1

Самые востребованные услуги самозанятых назвали россиянам аналитики сервиса «Зарплата.ру» по результатам проведенного среди жителей страны опроса. Стало известно, что больше всего востребованы услуги курьерской доставки (34 процента), сообщает «Лента.ру».

Названы самые востребованные услуги самозанятых
Фото:  Priscilla Du Preez / Unsplash Priscilla Du Preez / Unsplash

«Кроме того, самозанятых часто привлекают для выполнения задач в сфере маркетинга, PR и рекламы (31 процент), а также в области IT (30 процентов). Среди других популярных услуг фирмы называли дизайнерские (26 процентов) и бухгалтерские задачи (21 процент)», — говорится в пресс-релизе.

Еще 15 процентов компаний сотрудничают с самозанятыми при необходимости выполнения связанных с физическим трудом работ, для копирайтинга (13 процентов) и подготовки переводов (четыре процента).

При этом подключают к работе самозанятых около 70 процентов российских работодателей, 40 процентов из которых делают это регулярно.

Ранее самые популярные сферы деятельности у самозанятых москвичей назвала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова.

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