Названы самые востребованные услуги самозанятых

«Кроме того, самозанятых часто привлекают для выполнения задач в сфере маркетинга, PR и рекламы (31 процент), а также в области IT (30 процентов). Среди других популярных услуг фирмы называли дизайнерские (26 процентов) и бухгалтерские задачи (21 процент)», — говорится в пресс-релизе.