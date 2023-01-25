Роскачество проверит Чебурашек

Роскачество планирует провести проверки игрушек в виде Чебурашки. Об этом говорится в сообщении организации.
"Вслед за испытаниями игрушек Хагги Вагги проверит детские игрушки в виде персонажа Чебурашка", - отмечается в сообщении.
Как показал предварительный мониторинг Роскачества, на фоне выхода в прокат одноименного фильма и ажиотажа вокруг персонажа, рынок наполнили Чебурашки самого разного качества. В основном это обезличенные изделия китайского производства, которые продаются на маркетплейсах. Кроме того, решение о проведении внепланового исследования связано с участившимися негативными отзывами о качестве таких изделий, которые поступили в Роскачество от потребителей, в том числе родительских сообществ.
Среди ключевых потребительских опасений - использование некачественных материалов (игрушка быстро рвется и изнашивается), неприятный химический запах, производственный брак. При этом некоторые игрушки стоят довольно дорого. Роскачество выяснит, соответствует ли качество высокой цене. Результаты исследования будут обнародованы во втором квартале 2023 года, добавляется в сообщении.
"Лабораторные испытания игрушек "Чебурашка" включат обширный перечень показателей безопасности, в том числе выделение вредных химических веществ, токсичность, раздражающее действие, различные микробиологические показатели. Также Роскачество оценит игрушки на прочность, устойчивость окраски, а также проверит наличие сертификатов соответствия. Закупка Чебурашек пройдет как на маркетплейсах, так и в офлайн-каналах, включая супермаркеты, специализированные магазины для детей и небольшие точки продаж", - рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, слова которой приводятся в сообщении.
Ранее Роскачество обнаружило в игрушках Хагги Вагги превышения по содержанию фенола и предложило ужесточить требования для их реализации.