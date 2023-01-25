Роскачество проверит Чебурашек

Как показал предварительный мониторинг Роскачества, на фоне выхода в прокат одноименного фильма и ажиотажа вокруг персонажа, рынок наполнили Чебурашки самого разного качества. В основном это обезличенные изделия китайского производства, которые продаются на маркетплейсах. Кроме того, решение о проведении внепланового исследования связано с участившимися негативными отзывами о качестве таких изделий, которые поступили в Роскачество от потребителей, в том числе родительских сообществ.