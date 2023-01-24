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31 минуту назад

Лариса Удовиченко призналась, что шокирована новостями о своей травме

Российская Газета

Актриса Лариса Удовиченко подробно рассказала, как восстанавливается после травмы позвоночника. Артистка призналась, что ей не нравится пристальное внимание общественности к ее здоровью, но чтобы успокоить поклонников, Удовиченко раскрыла MK.RU некоторые подробности.

Удовиченко шокировали новости о своей травме
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Напомним, о травме артистки стало известно от организаторов ее театральных выступлений. В объявлениях о замене актрисы в спектаклях они написали, что Удовиченко сломала позвоночник и не сможет выйти на сцену. Сама артистка в первое время воздерживалась от комментариев о своем здоровье.

В беседе с журналистами Удовиченко призналась, что не любит говорить о своем здоровье в публичной плоскости, считает, что это личное. Также актриса старается не читать публикаций о себе. Узнав, какие слухи ходят о ее состоянии после травмы, Удовиченко пришла в ужас. По словам актрисы, слухи были раздуты до невероятных пределов.

На самом деле, травма была получена еще в ноябре. Причиной перелома стал остеопороз. Актрисе сразу сделали операцию, уже на следующий день Удовиченко ходила по палате, через три дня актрису выписали домой. С тех пор она проходит реабилитацию амбулаторно, а на досуге готовит замысловатые блюда.

Лариса Удовиченко ранее уже сталкивалась с раздутыми слухами о своем здоровье. Десять лет назад у актрисы случился гипертонический криз на фоне переработки.

"В театр приехал доктор мой друг, который сделал мне укол. Вокруг стали говорить, что я умираю", - рассказала актриса.

Общество,Лариса Удовиченко,
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