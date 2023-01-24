Учитель заклеила скотчем рот третьекласснику на уроке

В Астрахани власти проводят проверку после появления в социальных сетях видео, как учитель местной гимназии заклеивает скотчем рот школьнику во время урока. Об этом сообщает РИА «Волга» со ссылкой на администрацию города.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В областной администрации уточнили, что взяты разъяснения у директора гимназии и преподавателя.

Ролик был опубликован изданием «Инфоштаб». По информации источника, инцидент произошел 18 января на уроке литературы в гимназии №3. На кадрах видно, что мальчик во время того, как ему заклеивают рот, не сопротивляется, а одноклассники в это время смеются.

Власти города в своем заявлении также отметили, что, по словам матери мальчика, ситуация была шуточная, ее неверно интерпретировали в прессе. Ребенок не получил никаких повреждений, у семьи нет претензий по поводу случившегося.