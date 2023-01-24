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46 минут назад

В Астрахани учитель заклеила скотчем рот третьекласснику на уроке

Газета.Ru

В Астрахани власти проводят проверку после появления в социальных сетях видео, как учитель местной гимназии заклеивает скотчем рот школьнику во время урока. Об этом сообщает РИА «Волга» со ссылкой на администрацию города.

Учитель заклеила скотчем рот третьекласснику на уроке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В областной администрации уточнили, что взяты разъяснения у директора гимназии и преподавателя.

Ролик был опубликован изданием «Инфоштаб». По информации источника, инцидент произошел 18 января на уроке литературы в гимназии №3. На кадрах видно, что мальчик во время того, как ему заклеивают рот, не сопротивляется, а одноклассники в это время смеются.

Власти города в своем заявлении также отметили, что, по словам матери мальчика, ситуация была шуточная, ее неверно интерпретировали в прессе. Ребенок не получил никаких повреждений, у семьи нет претензий по поводу случившегося.

Ранее похожий инцидент произошел в Екатеринбурге. Там мама ученика младших классов пожаловалось, что учительница заклеила рот ее сыну и издевалась над другими детьми. СК проводит проверку.

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