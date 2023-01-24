Путин высказался об оболванивании россиян

Россиян не так просто оболванить с учетом их характера, заявил президент страны Владимир Путин, говоря о дезинформации со стороны Украины. Его слова приводит ТАСС.

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Во время встречи 24 января с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым тот высказался о примерах «информационной войны» против жителей региона и фейках с украинской стороны о возможных боевых действиях в регионе.

При этом Гладков выразил уверенность, что сейчас местные жители знают, как отличить правду от лжи.

«Наших людей не так просто оболванить — с учетом характера», — сказал в ответ Путин.

В декабре Владимир Путин оценил строгость наказания за фейки об армии фразой «если кажется, надо креститься». У президента спросили, не кажется ли ему «зверским» срок в виде 8,5 года лишения свободы по статье о фейках. «Если кажется — надо креститься», — заявил Путин, назвав абсолютно недопустимым вмешательство в деятельность судов.