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54 минуты назад

Путин высказался об оболванивании россиян

Lenta.ru

Россиян не так просто оболванить с учетом их характера, заявил президент страны Владимир Путин, говоря о дезинформации со стороны Украины. Его слова приводит ТАСС.

Путин высказался об оболванивании россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время встречи 24 января с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым тот высказался о примерах «информационной войны» против жителей региона и фейках с украинской стороны о возможных боевых действиях в регионе.

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При этом Гладков выразил уверенность, что сейчас местные жители знают, как отличить правду от лжи.

«Наших людей не так просто оболванить — с учетом характера», — сказал в ответ Путин.

В декабре Владимир Путин оценил строгость наказания за фейки об армии фразой «если кажется, надо креститься». У президента спросили, не кажется ли ему «зверским» срок в виде 8,5 года лишения свободы по статье о фейках. «Если кажется — надо креститься», — заявил Путин, назвав абсолютно недопустимым вмешательство в деятельность судов.

В январе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что количество фейков в Telegram-каналах «начинает превышать количество правдивой информации».

Общество,Вячеслав Гладков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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