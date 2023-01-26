На Хабенского подали в суд из-за арестованного автомобиля

На актера и режиссера Константина Хабенского подали в суд из-за автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Владелец Александр столкнулся с тем, что автомобиль арестовали по решению суда. Согласно документам, машина все еще принадлежит Руслану Сауткину, возглавляющему фирму «Империя». Компания выполняла ремонтные работы у Хабенского, и актер обратился в суд с заявлением, что ремонт был сделан некачественно. Худрук МХТ имени Антона Чехова потребовал вернуть ему средства.