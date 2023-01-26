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3 минуты назад

На Константина Хабенского подали в суд из-за арестованного автомобиля

Газета.Ruиещё 1

На актера и режиссера Константина Хабенского подали в суд из-за автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На Хабенского подали в суд из-за арестованного автомобиля
Фото: 

Владелец Александр столкнулся с тем, что автомобиль арестовали по решению суда. Согласно документам, машина все еще принадлежит Руслану Сауткину, возглавляющему фирму «Империя». Компания выполняла ремонтные работы у Хабенского, и актер обратился в суд с заявлением, что ремонт был сделан некачественно. Худрук МХТ имени Антона Чехова потребовал вернуть ему средства.

Сауткин объявил «Империю» банкротом, после чего суд арестовал его имущество. Среди попавшего под арест имущества оказался и автомобиль, который нынешний владелец Александр приобрел у бизнесмена.

Общество,Антон Чехов,Константин Хабенский,
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