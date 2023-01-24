Муфтии России выступили с заявлением о сожжении Корана в Швеции

«Сожжение Священного Корана в Швеции это не просто провокация, это оскорбление мусульман всего мира. Это кощунство. К большому сожалению, мы в очередной раз сталкиваемся с сатанинскими действиями в Европе. Публичное сожжение Священного Корана в столице Швеции свидетельствует о глубоком разложении европейского общества. То, что выдается за проявление свободы слова и свободы вероисповедания – на самом деле не что иное, как варварское попрание духовных ценностей человечества, которое вызывает протест не только у мусульман, но и у верующих других конфессий. Это удар по всем религиям», — говорится в обращении.