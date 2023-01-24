Муфтии России выступили с заявлением о сожжении Корана в Швеции

Муфтии из России, Татарстана, Северного Кавказа и Республики Башкортостан осудили сожжение Корана в Стокгольме. Российские мусульмане в совместном заявлении подчеркнули, что это действие является кощунством и оскорблением всех, кто привержен исламу
«Сожжение Священного Корана в Швеции это не просто провокация, это оскорбление мусульман всего мира. Это кощунство. К большому сожалению, мы в очередной раз сталкиваемся с сатанинскими действиями в Европе. Публичное сожжение Священного Корана в столице Швеции свидетельствует о глубоком разложении европейского общества. То, что выдается за проявление свободы слова и свободы вероисповедания – на самом деле не что иное, как варварское попрание духовных ценностей человечества, которое вызывает протест не только у мусульман, но и у верующих других конфессий. Это удар по всем религиям», — говорится в обращении.
В тексте подчеркнули, что лозунги свободы слова и защиты либеральных ценностей стали прикрытием для проявлений расизма, ксенофобии, исламофобии, идей превосходства Запада над всеми иными культурами и цивилизациями.
«В современной России такое просто немыслимо, даже представить такое невозможно. В России не только уважают чувства всех верующих, в том числе и мусульман, но и активно их защищают. Россия – это страна, в которой более 200 лет назад впервые был напечатан Священный Коран в подлинном виде, по всем каноническим правилам», — отмечается в заявлении.
Кроме того, мусульмане подчеркнули, что неприкосновенность священных писаний в России гарантируется федеральным законом, а духовно-нравственные ценности стали основой общества и государства.
«Очень надеемся, что Европа прекратит практику этих безнравственных и провокационных проявлений. Ничем хорошим для них это не закончится», — заключили муфтии.