МВД России приняло ходатайство француза Боке о признании его беженцем

МВД России приняло ходатайство французского журналиста Адриана Боке о признании его беженцем. Об этом пишет пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

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Отмечается, что французский журналист и волонтер Андриан Боке после начала спецоперации отправился на Украину, чтобы развозить медикаменты в гражданские больницы.

Его репортажи о поездках, жизни населения Донбасса, ВСУ вызвали значительный интерес у зарубежной аудитории и крайне негативное отношение со стороны властей Украины и Франции.

В ведомстве пояснили, что Боке обратился миграционное подразделение ГУ МВД России по Москве.

«Сотрудниками миграционного подразделения столичной полиции принято ходатайство французского журналиста Адриана Боке о признании его беженцем на территории Российской Федерации», - уточнили в МВД.

В пресс-службе подчеркнули, что ведомство примет решение по этому вопросу на основе федерального законодательства с учетом сведений о преследованиях Боке за активную пророссийскую позицию.