Женщину оштрафовали за слово «бомжиха» в родительском чате

Мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 5 тысяч рублей женщину, которая обозвала знакомую в родительском чате «бомжихой». Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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Причиной для оскорбления стала обычная обида – женщина не поздоровалась с оштрафованной, из-за чего и получила неприятную характеристику в свой адрес. Однако изначально оскорбление было отправлено с личной переписке, а в общий чат попало только спустя несколько месяцев – кто-то попросту переслал старое сообщение в родительский чат. Таким образом, его увидела и та женщина, которой и предназначалось нелестное прозвище.

Оскорблённая написала заявление в ОВД, и суд встал на её сторону. При этом суд посчитал, что оскорбившая женщина виновна, даже несмотря на то, что слово «бомжиха» было озвучено в личной переписке с третьим лицом, а до «адресата» оно дошло вообще вопреки желанию оскорбившей женщины. «Высказывание выражено в форме, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности… Мировой судья судебного участка №18 привлек Александру к административной ответственности по части 2 статьи 5.61 (оскорбление) КоАП РФ», – сообщил суд.