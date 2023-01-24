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34 минуты назад

Открытие Года педагога и наставника состоится в феврале 2023 года

ТАСС

Открытие Года педагога и наставника состоится в феврале в центре знаний "Машук", в течение всего 2023 года пройдут профессиональные конкурсы, форумы и фестивали, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства во вторник.

Открытие Года педагога и наставника состоится в феврале 2023 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы постарались сформировать насыщенный план мероприятий нынешнего года, они начнутся с торжественного открытия года в центре знаний "Машук", - сказал министр.

По его словам, план предполагает проведение профессиональных форумов, в том числе Московского международного салона образования в марте, летнего фестиваля наставничества, форума классных руководителей и так далее.

Путин ранее постановил провести в стране в Год педагога и наставника в 2023 году. Он проводится "в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность".

Общество,Сергей Кравцов,Владимир Путин,Минпросвещения России,
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