В Никола-Ленивце отметят Масленицу

«Проект "Четвертая стена" вошел в шорт-лист открытого конкурса к Масленице прошлого года. Как мне кажется, все предыдущие объекты Масленицы были более понятными символами с самого начала. Мы же сделали главный упор на процесс сжигания — загадка "Стены" сохранится до самого конца. Одно известно точно — вы увидите разрушение границ как внешних, так и внутренних. Все мы в какой-то момент упираемся в стену, остается только надежда на долгожданный просвет», — заметил архитектор студии «NOYD короткийметр» Игорь Апарин.