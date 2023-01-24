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37 минут назад

В Никола-Ленивце отметят Масленицу

Lenta.ru

В арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области в субботу, 25 февраля, отметят Масленицу и проведут перформанс. Об этом сообщается в пресс-релизе мероприятия, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В Никола-Ленивце отметят Масленицу
Фото: ТАССТАСС

Темой праздника в текущем году объявлен просвет — слабый луч света в темном пространстве. «Чтобы увидеть его, нужно повредить стену — физическую или метафорическую, заслоняющую источник света. На Масленице-2023 ею станет "Четвертая стена" от студии "NOYD короткийметр"», — сказано в тексте.

«Проект "Четвертая стена" вошел в шорт-лист открытого конкурса к Масленице прошлого года. Как мне кажется, все предыдущие объекты Масленицы были более понятными символами с самого начала. Мы же сделали главный упор на процесс сжигания — загадка "Стены" сохранится до самого конца. Одно известно точно — вы увидите разрушение границ как внешних, так и внутренних. Все мы в какой-то момент упираемся в стену, остается только надежда на долгожданный просвет», — заметил архитектор студии «NOYD короткийметр» Игорь Апарин.

Отмечается, что традиционно арт-объект к Масленице собирается из того, что удается найти в округе: куб высотой 19 метров будет возведен по принципу мазанки и состоять из сена, старых веток, предметов быта (дверей, досок, ящиков) и другого строительного мусора. До сожжения каждый посетитель сможет заглянуть внутрь замкнутого пространства-колодца и полежать на сене, рассматривая небо.

Также известно, что в рамках праздничных мероприятий в Никола-Ленивце планируется ярмарка. Все гости смогут поучаствовать в испытаниях, чтобы заработать блинкоины и обменять их на горячие блины. Перед сожжением пройдет театральный перформанс, подробности которого будут объявлены дополнительно.

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