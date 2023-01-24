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41 минуту назад

Омск присоединится к всероссийской акции «Блокадный хлеб»

RT на русском

Омск примет участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб», которая пройдёт 27 января.

Омск присоединится к всероссийской акции «Блокадный хлеб»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта.

Церемония возложения цветов пройдёт у памятника детям блокадного Ленинграда. Среди участников — ветераны, представители общественных организаций, юнармейцы, волонтёры, студенты и школьники.

В ходе акции «Блокадный хлеб» юнармейцы будут раздавать символические пайки с куар-кодами, переводящими на портал история.рф.

Ранее «Невские новости» сообщали, что выставку в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» дополнят экспозицией о поисковых отрядах.

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