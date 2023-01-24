Омск присоединится к всероссийской акции «Блокадный хлеб»

Омск примет участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб», которая пройдёт 27 января.
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта.
Церемония возложения цветов пройдёт у памятника детям блокадного Ленинграда. Среди участников — ветераны, представители общественных организаций, юнармейцы, волонтёры, студенты и школьники.
В ходе акции «Блокадный хлеб» юнармейцы будут раздавать символические пайки с куар-кодами, переводящими на портал история.рф.
Ранее «Невские новости» сообщали, что выставку в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» дополнят экспозицией о поисковых отрядах.