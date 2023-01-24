На трансгендерную блогершу завели дело по статье о пропаганде ЛГБТ

Против блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса возбудили административное дело о ЛГБТ-пропаганде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ МВД депутату Госдумы Яне Лантратовой.

Фото: kareykadasha_life/Инстаграм (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) kareykadasha_life/Инстаграм (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее Лантратова обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить двух блогеров на распространение пропаганды ЛГБТ и трансгендерности (в 2022 году Даша Корейка сменила пол и рассказывала о своих операциях в соцсетях), а также на оскорбление чувств верующих.

Депутат сообщила, что ей поступают жалобы на некоторых блогеров из-за пропаганды наркотиков, насилия и ЛГБТ.

Лантратова отмечала, что контент этих блогеров часто носит не развлекательный, а «аморальный и деструктивный характер и, более того, представляет собой открытое распространение запрещенной информации (порнография, пропаганда нетрадиционных отношений и трансгендерных операций, реклама наркотиков)».

В конце 2022 года в России приняли пакет законов о полном запрете ЛГБТ-пропаганды и пропаганды педофилии в СМИ, рекламе, книгах и кино.