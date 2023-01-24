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1 час назад

Против блогера Даши Корейки возбудили дело о ЛГБТ-пропаганде

Мария Иванова

Против блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса возбудили административное дело о ЛГБТ-пропаганде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ МВД депутату Госдумы Яне Лантратовой.

На трансгендерную блогершу завели дело по статье о пропаганде ЛГБТ
Фото: kareykadasha_life/Инстаграм (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)kareykadasha_life/Инстаграм (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее Лантратова обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить двух блогеров на распространение пропаганды ЛГБТ и трансгендерности (в 2022 году Даша Корейка сменила пол и рассказывала о своих операциях в соцсетях), а также на оскорбление чувств верующих.

Депутат сообщила, что ей поступают жалобы на некоторых блогеров из-за пропаганды наркотиков, насилия и ЛГБТ.

Лантратова отмечала, что контент этих блогеров часто носит не развлекательный, а «аморальный и деструктивный характер и, более того, представляет собой открытое распространение запрещенной информации (порнография, пропаганда нетрадиционных отношений и трансгендерных операций, реклама наркотиков)».

В конце 2022 года в России приняли пакет законов о полном запрете ЛГБТ-пропаганды и пропаганды педофилии в СМИ, рекламе, книгах и кино.

Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Документы, среди прочего, расширяют перечень информации, которую запрещено распространять среди детей, - это пропаганда и демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений/предпочтений, а также пропаганда смены пола.

Общество,Владимир Путин,Роскомнадзор,Госдума,
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