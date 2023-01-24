Новая страна объявила о безвизовом режиме для части россиян

Россия и южноафриканское королевство Эсватини подписали соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Об этом сообщает ТАСС.
Соглашение было подписано на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и его коллеги из Эсватини Тхули Дладлы.
Лавров посетил Эсватини (в прошлом - Свазиленд) в рамках визита в страны Африки.
Лавров и Дладла обсудили возможность выращивания в Эсватини российских зерновых и сооружение оросительных систем в стране.
Министры назвали приоритетные направления сотрудничества двух стран - это разведка и добыча полезных ископаемых, энергетика и поставки российского зерна.
Также Лавров сообщил, что президент РФ Владимир Путин передал королю Эсватини Мсвати III приглашение на саммит Россия - Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 26-29 июля.