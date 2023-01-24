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28 минут назад

Новая страна объявила о безвизовом режиме для части россиян

Мария Иванова

Россия и южноафриканское королевство Эсватини подписали соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Об этом сообщает ТАСС.

Новая страна объявила о безвизовом режиме для части россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соглашение было подписано на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и его коллеги из Эсватини Тхули Дладлы.

Лавров посетил Эсватини (в прошлом - Свазиленд) в рамках визита в страны Африки.

Лавров и Дладла обсудили возможность выращивания в Эсватини российских зерновых и сооружение оросительных систем в стране.

Министры назвали приоритетные направления сотрудничества двух стран - это разведка и добыча полезных ископаемых, энергетика и поставки российского зерна.

Также Лавров сообщил, что президент РФ Владимир Путин передал королю Эсватини Мсвати III приглашение на саммит Россия - Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 26-29 июля.

Общество,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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