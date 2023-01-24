Новая страна объявила о безвизовом режиме для части россиян

Россия и южноафриканское королевство Эсватини подписали соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Об этом сообщает ТАСС.

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Соглашение было подписано на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и его коллеги из Эсватини Тхули Дладлы.

Лавров посетил Эсватини (в прошлом - Свазиленд) в рамках визита в страны Африки.

Лавров и Дладла обсудили возможность выращивания в Эсватини российских зерновых и сооружение оросительных систем в стране.

Министры назвали приоритетные направления сотрудничества двух стран - это разведка и добыча полезных ископаемых, энергетика и поставки российского зерна.