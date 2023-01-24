На трансгендерную блогершу завели дело по статье о пропаганде ЛГБТ

На трансгендерную блогершу Дашу Корейку (настоящее имя Максим Матвеев) и ее коллегу Хилми Форкса завели административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ МВД первому замглавы комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой, имеющийся в распоряжении агентства.

Фото: kareykadasha_life/Инстаграм (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) kareykadasha_life/Инстаграм (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Уточняется, что возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола». В рамках дела проводится административное расследование, уточнил первый замглавы МВД Александр Горовой.

При этом в МВД указали, что в возбуждении административного дела о пропаганде наркотических средств было отказано. Также проходит процессуальная проверка для оценки действий блогеров по статье 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

Материалы блогеров направлены в Роскомнадзор и Следственный комитет после выявления наличия признаков нарушения закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, уточнили в МВД.