Минюст усилит меры поддержки бывших осужденных

Речь идёт и о периоде отбывания наказания, и о жизненном этапе после освобождения из колоний. Об этом сообщил замминистра юстиции Всеволод Вуколов в связи с принятием закона о пробации.
«Подход к осуждённым и освободившимся будет в корне изменён. В частности, будет усилено значения механизмов помощи», — сказал замминистра, слова которого приводит пресс-служба Минюста.
Вуколов подчеркнул, что таким людям окажут содействие в трудоустройстве, получении образования, медицинской помощи, пенсионного обеспечения и социальных услуг.
«Специалисты, работающие в системе пробации, должны сделать всё, чтобы освободившийся человек смог наладить законопослушную жизнь, вернуть социальные навыки, получить работу и не оставаться один на один с трудными обстоятельствами», — заключил заместитель министра юстиции.
Организация мероприятий пробации будет возложена на уголовно-исполнительные инспекции ФСИН. Эффективность системы планируют оценивать по уровню снижения рецидивной преступности.