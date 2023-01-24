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34 минуты назад

Минюст усилит меры поддержки бывших осуждённых

Говорит Москва

Речь идёт и о периоде отбывания наказания, и о жизненном этапе после освобождения из колоний. Об этом сообщил замминистра юстиции Всеволод Вуколов в связи с принятием закона о пробации.

Минюст усилит меры поддержки бывших осужденных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подход к осуждённым и освободившимся будет в корне изменён. В частности, будет усилено значения механизмов помощи», — сказал замминистра, слова которого приводит пресс-служба Минюста.

Вуколов подчеркнул, что таким людям окажут содействие в трудоустройстве, получении образования, медицинской помощи, пенсионного обеспечения и социальных услуг.

«Специалисты, работающие в системе пробации, должны сделать всё, чтобы освободившийся человек смог наладить законопослушную жизнь, вернуть социальные навыки, получить работу и не оставаться один на один с трудными обстоятельствами», — заключил заместитель министра юстиции.

Организация мероприятий пробации будет возложена на уголовно-исполнительные инспекции ФСИН. Эффективность системы планируют оценивать по уровню снижения рецидивной преступности.

Общество,Всеволод Вуколов,ФСИН,
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