Виктор Бут рассказал об исчезнувших при передаче из тюрьмы вещах

Россиянин Виктор Бут сообщил, что в доставленных из американской тюрьмы личных вещах не хватает части документов и картин. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру». При этом Бут отметил, что получил те вещи, которые не планировал забирать.

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«Американцы собрали все, что было, включая поношенный спортивный костюм, сношенные тапки и кроссовки. Я даже не планировал это брать. Для меня было важно, чтобы были фотографии, мои картины, мои записи и часть книг. В результате получилось так, что не хватает многих рисунков, которые куда-то исчезли, не хватает некоторых документов и некоторых книг», — рассказал Бут.

Несмотря на пропажу, освобожденный из американской тюрьмы россиянин подметил, что исчезновение личных вещей не является для него большой проблемой. «Не надо раздувать там, где этого можно не делать, я так думаю. Получили вещи — и хорошо», — добавил он.

Жена Бута Алла рассказала, что багаж личных вещей Виктора получился внушительным.

«Пришли художественные работы, книги и учебники, письма от наших соотечественников, записи и многое другое: даже футболки с нарисованным им знаком "Z", в которых Виктор там ходил», — поделилась она.

Также супруга осужденного в США россиянина отметила, что художественные работы Бута будут представлены на выставке, которая планируется в начале марта.

20 декабря заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова рассказала, что дипломатическому ведомству удалось убедить власти страны вернуть личные вещи россиянина Виктора Бута, освобожденного из американской тюрьмы.

Виктор Бут провел в тюрьме более 14 лет. Он был осужден в США за поддержку террора и попытку незаконной торговли оружием. В 2008 году его арестовали в Таиланде по запросу властей США. В 2012 году россиянина приговорили к 25 годам лишения свободы. Свою вину Бут не признал.