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36 минут назад

Вузы новых регионов запустили 106 программ "двойных дипломов"

ТАСС

Вузы, расположенные в новых регионах РФ, запустили 106 программ "двойных дипломов" совместно с другими отечественными университетами. Об этом во вторник сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Вузы новых регионов запустили 106 программ "двойных дипломов"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Совместно запущено 106 программ "двойных диплом", уже обучается более 2,4 тыс. студентов", - сказал Чернышенко на брифинге в правительстве на тему "Наука и высшее образование: ключевые результаты и новые решения для технологического развития страны".

Согласно презентации, представленной в ходе брифинга, почти 5 тыс. преподавателей новых регионов прошли повышение квалификаций, 15 тыс. детей стали участниками проекта "Университетские смены", 679 обучающихся поучаствовали в практиках и стажировках на базе других российских вузов. В новые субъекты передано более 54 тыс. учебной и научной литературы.

Всего в новых регионах расположено 29 вузов, в которых обучаются 103 тыс. студентов, работают 8 тыс. преподавателей и 22 научные организации, в которых 696 сотрудников.

Общество,Дмитрий Чернышенко,
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