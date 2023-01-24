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1 час назад

Подмосковные врачи провели медосмотры более 5 тысяч детей в ЛНР

Вести Подмосковья

Сразу 25 врачей из Московской области проводят медицинские осмотры в Луганской народной республике (ЛНР). В распоряжении бригады медиков имеется все необходимое оборудование и расходные материалы. Об этом рассказала пресс-служба подмосковного Минздрава.

Подмосковные врачи провели медосмотры более 5 тысяч детей в ЛНР
Фото: freepik.comfreepik.com

В ведомстве сообщили, что в Луганскую республику отправились высококвалифицированные педиатры, хирурги, офтальмологи, неврологи, травматологи-ортопеды и другие специалисты. «За неделю наши врачи в ЛНР провели профилактические медицинские осмотры 550 детей. А всего с ноября были осмотрены более 5 тысяч маленьких пациентов», - рассказали в ведомстве.

В Минздраве Подмосковья уточнили, что это уже вторая бригада врачей, которая проводит осмотры в Донбассе. В настоящее время на территории ЛНР и ДНР работают лучшие врачи Московской области из медицинских учреждений Красногорска, Орехово-Зуева, Электростали, Пушкино, Зарайска, Истры и Чехова.

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