Россияне смогут воспользоваться биометрией для входа на "Госуслуги" уже с 1 февраля. При этом аналитик MForum Analytics Алексея Бойко отмечает, что двухфакторная аутентификация – через логин и пароль – остается самым надежным способом входа на портал, передает РИА Новости.

"Я бы предпочел иметь возможность запретить доступ к своему аккаунту на "Госуслугах" по биометрии, оставив традиционную двухфакторную аутентификацию", – утверждает эксперт.

О том, что войти на "Госуслуги" с помощью биометрии станет возможно с февраля 2023 года, осенью 2022 года сообщили в Минцифры. Тогда представители министерства уточнили, что граждане смогут перейти на нее по собственному желанию.

При этом войти через биометрию могут только россияне, прошедшие регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС) и давшие согласие на использование данного сервиса. В настоящее время пойти соответствующую регистрацию можно только в отделениях банков.

В дальнейшем появится возможность сделать это через МФЦ или специальное мобильное приложение. В последнем случае для регистрации потребуется загранпаспорт нового поколения и смартфон с NFC-модулем.

Ранее Совфед одобрил закон о запрете принудительного сбора биометрии. Закон устанавливает, что хранение и обработка биометрических данных может осуществляться только в единой государственной биометрической системе.