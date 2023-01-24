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16 минут назад

Роспотребнадзор сообщил о всплеске заболеваемости ОРВИ среди детей в Москве

Газета.Ruиещё 1

На третьей неделе января 2023 года в Москве произошел рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей 3-6 лет и 7-14 лет, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«В связи с возобновлением функционирования детских коллективов регистрируется рост заболеваемости среди детей 3-6 лет и 7-14 лет», — значится в отчете о санитарно-эпидемиологической обстановке в столице.

При этом отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ как среди населения в целом, так и среди взрослого населения старше 15 лет и детей младше двух лет.

Ученые назвали лучшую защиту от коронавируса

По последним данным, 7 589 650 москвичей привиты от гриппа, это 60% от численности населения города. Охват вакцинацией среди детей выше, чем у взрослых — привиты 1 518 482 ребенка (69,7%). 75% работников лечебно-профилактических и образовательных организаций, организаций социальной защиты населения, работников транспорта и транспортной инфраструктуры прошли вакцинацию от гриппа.

Общество,Видео,Роспотребнадзор,
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