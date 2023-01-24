На третьей неделе января 2023 года в Москве произошел рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей 3-6 лет и 7-14 лет, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«В связи с возобновлением функционирования детских коллективов регистрируется рост заболеваемости среди детей 3-6 лет и 7-14 лет», — значится в отчете о санитарно-эпидемиологической обстановке в столице.

При этом отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ как среди населения в целом, так и среди взрослого населения старше 15 лет и детей младше двух лет.