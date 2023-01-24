В Петербурге продлили действие антиковидных ограничений

Действие антиковидных ограничений в Санкт-Петербурге продлено до 31 марта без ввода дополнительных мер. Об этом сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что постановление о продлении ограничений подписал губернатор Александр Беглов.

"Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 марта", - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Постановление городского правительства о противодействии распространению коронавируса действует с марта 2020 года и обновляется в зависимости от эпидемической ситуации. В последние полгода ограничения в Петербурге минимальные: применение защитных масок носит рекомендательный характер, ограничения на пребывание в общественных местах сняты, медицинские учреждения работают в плановом режиме.