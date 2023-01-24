В Петербурге продлили действие антиковидных ограничений

Действие антиковидных ограничений в Санкт-Петербурге продлено до 31 марта без ввода дополнительных мер. Об этом сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.
Отмечается, что постановление о продлении ограничений подписал губернатор Александр Беглов.
"Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 марта", - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.
Постановление городского правительства о противодействии распространению коронавируса действует с марта 2020 года и обновляется в зависимости от эпидемической ситуации. В последние полгода ограничения в Петербурге минимальные: применение защитных масок носит рекомендательный характер, ограничения на пребывание в общественных местах сняты, медицинские учреждения работают в плановом режиме.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло, по данным на 23 января, на 664 против 671 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали более 1,8 млн случаев заражения.