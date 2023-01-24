В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
47 минут назад

Милонов предложил ввести знак отличия для многодетных отцов

Парламентская газета

Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил на федеральном уровне ввести знак отличия для выдающихся многодетных отцов. Письмо с таким обращением он направил в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

Милонов предложил ввести знак отличия для многодетных отцов
Фото: © Пресс-служба Госдумы © Пресс-служба Госдумы

По словам депутата, в России действуют различные знаки, звания и меры поощрения многодетных матерей, например почетное звание «Мать-героиня». При этом в ряде регионов такие награды присуждаются и выдающимся отцам.

«Введение такого знака на федеральном уровне помогло бы как уже существующим семьям, так и послужило бы делу пропаганды крепкого брака, ответственности и отцовства», — говорится в тексте обращения, которое приводит RT.

Милонов считает, что подобные знаки отличия можно было бы вручать многодетным отцам, являющим собой «подлинный пример отцовской заботы, труда, ответственности и любви по отношению к своим семьям».

Общество,Михаил Мишустин,Виталий Милонов,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители