Милонов предложил ввести знак отличия для многодетных отцов

Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил на федеральном уровне ввести знак отличия для выдающихся многодетных отцов. Письмо с таким обращением он направил в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

Фото: © Пресс-служба Госдумы © Пресс-служба Госдумы

По словам депутата, в России действуют различные знаки, звания и меры поощрения многодетных матерей, например почетное звание «Мать-героиня». При этом в ряде регионов такие награды присуждаются и выдающимся отцам.

«Введение такого знака на федеральном уровне помогло бы как уже существующим семьям, так и послужило бы делу пропаганды крепкого брака, ответственности и отцовства», — говорится в тексте обращения, которое приводит RT.