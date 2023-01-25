В России отмечают День российского студенчества

Российское студенчество широко отметит Татьянин день фестивалями, балами, мастер-классами, спортивными состязаниями, цветами для именинниц - программу запланировали все крупнейшие вузы страны. Для обучающихся 25 января также организуют всероссийский просветительский марафон "Пространство Знаний", розлив праздничной медовухи от ректора МГУ, с открытой лекцией выступит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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Президент России Владимир Путин в этом году в Татьянин день посетит МГУ имени М. В. Ломоносова, где пообщается со студентами, осмотрит новый учебно-практический корпус и ознакомится с планами развития научного кластера "Ломоносов" на Воробьевых горах.

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Чернышенко в День российского студенчества посетит Финансовый университет при правительстве РФ.

"В рамках визита вице-премьер выступит с открытой лекцией и в формате живого диалога ответит на вопросы студентов", - сообщила пресс-служба вуза.

Чернышенко осмотрит университетские коворкинги, IT-лаборатории и ознакомится с экспозицией музея вуза.

Российское общество "Знание" и Минобрнауки в этот день организуют просветительский марафон "Пространство Знаний" в восьми регионах РФ: Москве, Сочи, Екатеринбурге, Саранске, Владивостоке, Вологде, Туле, Архангельске.

"Участников ждет восьмичасовое погружение в многогранный мир науки, технологий, искусства, спорта и других областей знаний. День будет наполнен открытыми диалогами студентов и лучших спикеров страны", - говорится в сообщении пресс-службы общества.

Выступления пройдут в формате лекций, мастер-классов, панельных дискуссий. Местом проведения станут студии общества. Будет доступна онлайн-трансляция марафона на сайте организации и на его странице во "ВКонтакте".

Также 25 января состоится запуск третьего сезона всероссийского проекта "Твой Ход". Проект помогает студентам открыть в себе новые таланты и воплотить в жизнь смелые идеи.

Татьянин день в МГУ

В МГУ с 25 по 27 января пройдут мероприятия, приуроченные к Татьянину дню - дате основания университета и празднику российского студенчества. 25 января состоится заседание, посвященное 268-летию Московского университета, с концертом, выступлениями студентов, гостей и выносом реликвий университета. Ректор МГУ Виктор Садовничий огласит имена лауреатов главных научных премий университета, представит новых почетных профессоров.

На следующий день, в четверг, Садовничий будет разливать медовуху. "Рецепт напитка составлен лично ректором", - отметили в пресс-службе МГУ. В ходе празднования в вузе пройдет гала-концерт участников международного фестиваля студенческого творчества "Татьянин день", вручение общественной награды "Звезда Московского университета".

Экскурсии и выставки

Дни студенчества в Москве пройдут с 25 по 27 января. Для ребят подготовили обширную интерактивную программу. В частности, запланированы экскурсии, выставки, патриотические мероприятия, интеллектуальные игры и спортивные соревнования. Для студентов проведут тренинги по предпринимательству и развитию карьеры.

Центральными площадками празднования станут Парк Горького и ВДНХ. Предполагается, что самый большой каток Москвы на ВДНХ 25 января предоставит молодым людям и Татьянам скидки. Также студенты смогут присоединиться к бесплатным экскурсиям по территории и павильонам выставки. Помимо этого, для учащихся дневных и вечерних отделений высших и средних учебных заведений будет организован бесплатный вход в Музей Гаража особого назначения. Для того чтобы посетить культурное учреждение в кассе студентам нужно предъявить действующий студенческий билет.

Посетить с экскурсией исторические здания высших учебных заведений Москвы можно будет по 26 января. Всего запланировано 11 прогулок, во время которых горожане узнают об истории памятников архитектуры, где сейчас учатся студенты, а также вместе с экскурсоводом осмотрят интерьеры зданий. Записаться на данные мероприятия можно через портал "Узнай Москву".

В Петербурге праздник начнется в Воскресенском Смольном соборе, считающимся главным храмом всех учебных заведений города. Здесь после божественной литургии пройдет награждение Почетным знаком святой Татианы, который вручается за вклад в духовно-нравственное просвещение молодежи и студентов с 1997 года. В нынешнем году к ней представлены 63 человека. Также на площадке "Севкабель Порт" пройдет масштабный фестиваль "СтудФест": пространство будет разделено на несколько тематических зон - от науки и музыки до спорта и арт-инсталляций. На фестивале выступят популярные блогеры и артисты, ведущие топ-менеджеры медиасферы, а также другие эксперты популярных у молодежи направлений.

Традиции новые и старые

Традиционным Ректорским балом встретят праздник студенты Южного федерального университета (ЮФУ), а в Севастопольском госуниверситете проведут новый большой студенческий бал для участников волонтерских организаций". В преддверии бала ребята прошли обучение у профессиональных хореографов. В Нарьян-Маре пройдет костюмированный бал-маскарад на льду. На празднике Технологический колледж императора Петра I представит свою разработку - мотособаку, на которой смогут прокатиться все желающие.

На главной городской площади Томска в этот день будут работать интерактивные площадки и студенческое кафе, а на площади Новособорной студенты по традиции "утеплят" шапкой и шарфом памятник Святой Татьяне. В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) обязательным атрибутом праздника станет "отсечение галстука" ректору. А еще там будет работать "Студенческая почта", благодаря которой каждый сможет отправить поздравительную открытку в любую точку России. В крупнейшем вузе Северного Кавказа - Северо-Кавказском федеральном университете - в Татьянин день организуют дискотеку в стиле 1990-х, а в Пскове пройдет кулинарный конкурс "Сытый студент", в ходе которого 10 команд будут соревноваться в приготовлении блюд из подручных ингредиентов. В Уральском федеральном университете День студента отметят безалкогольной медовухой и подарками, в том числе будут раздавать наборы для посадки клевера - символа удачи. Также студенты Уральского института управления РАНХиГС заложат "Капсулу времени", содержащую видеообращение к будущим поколениям. Планируется, что вскроют капсулу ровно через 10 лет, в 2033 году.

Культурное просвещение

На Камчатке 25 января пройдет торжественное открытие Года молодежи - гостей праздника ждут концерт с участием творческих коллективов края и чествования лучших студентов полуострова. В крупнейшем вузе Якутии, Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ), презентуют фотоальбом об истории университета и откроют отремонтированную по федеральной программе "Приоритет-2030" библиотеку. А Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе подготовил интеллектуальный квиз "Херсонесские агоны". Студентам предстоит показать свои знания в истории и культуре Древней Греции и Рима.