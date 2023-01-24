В РПЦ ответили на введение украинских санкций против 22 иерархов

«Никаких имущественных отношений у меня с Украиной нет и никогда не было, а позиция, которая, видимо, стала причиной включения в санкционный список, опирается на многовековые европейские представления о свободе совести и законности, которые обличают действия Киева», — сказал представитель РПЦ.