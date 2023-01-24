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25 минут назад

В РПЦ ответили на введение украинских санкций против 22 иерархов

Говорит Москваиещё 3

Ограничения не повлияют на деятельность организации и не коснутся зампреда синодального отдела по взаимоотношениям церкви со СМИ Вахтанга Кипшидзе.

В РПЦ ответили на введение украинских санкций против 22 иерархов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом он рассказал РБК, отметив, что украинские власти в отношении Украиной Православной Церкви «творят беззакония».

«Никаких имущественных отношений у меня с Украиной нет и никогда не было, а позиция, которая, видимо, стала причиной включения в санкционный список, опирается на многовековые европейские представления о свободе совести и законности, которые обличают действия Киева», — сказал представитель РПЦ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о санкциях в отношении 22 функционеров Русской православной церкви. Под ограничения, в частности, попали Вахтанг Кипшидзе, председатель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом Владимир Легойда и племянник патриарха Кирилла — представитель РПЦ в Женеве Михаил Гундяев.Санкции включают блокировку личных активов и средств, которыми потенциально можно распоряжаться через третьих лиц.

Общество,Вахтанг Кипшидзе,Владимир Легойда,Владимир Зеленский,РПЦ,
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